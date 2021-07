Si comunica che nei mesi di luglio e agosto 2021, in via sperimentale, il Comune di San Vito dei Normanni assicurerà nei giorni di MARTEDI – GIOVEDI – SABATO dalle ore 18,00 alle ore 21,00 l’apertura e chiusura della Cripta di S. Biagio che, nell’ambito del Contratto di Fiume, di prossima sottoscrizione, costituisce un nodo di riferimento all’interno della rete di fruizione del Canale Reale.

Durante tale periodo sperimentale le visite saranno gratuite e dovranno essere prenotate recandosi presso l’ufficio URP in piazza Carducci o presso l’Ufficio Cultura/Biblioteca Comunale in via Mazzini 2 o telefonando ai numeri 0831 955235 (URP) e 0831 951368 (Ufficio Cultura/Biblioteca) e verranno autorizzate per un numero massimo di 30/35 visitatori al giorno con ingressi contingentati di n. 6 visitatori per volta per un tempo di permanenza nella cripta non superiore a trenta minuti.

Stante l’emergenza sanitaria ancora in corso, e dovendo garantire a tutti i visitatori la possibilità di accedere ai luoghi in sicurezza durante le visite, dovranno essere assicurate le misure necessarie che di seguito vengono riepilogate:

• i visitatori dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura;

• durante la visita all’interno della Cripta saranno tenuti ad indossare la mascherina;

• dovranno detergere le mani utilizzando il disinfettante che sarà disponibile in loco;

• dovranno rispettare le distanze di sicurezza di almeno 1 metro e mezzo dagli altri visitatori, se organizzati in gruppo e orientarsi lungo il percorso predisposto.

Il Comune non assicura il servizio di guida turistica all’interno della Cripta e si esonera da responsabilità di qualsivoglia genere possa derivare dalle visite. Sono vietate visite guidate a pagamento in attesa di definire apposito piano tariffario.

N.B. Il Comune si riserva di accogliere ed autorizzare eventuali richieste di visite di gruppi e/o comitive in orari e giorni diversi da quelli stabiliti.