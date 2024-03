Al fine di sostenere lo sviluppo dell’integrazione giovanile nel mercato occupazionale in ambito turistico-culturale, la Cooperativa Sociale TenRock di Brindisi offre l’opportunità a giovani e adulti con età superiore ai 16 anni, (animatori-ballerini-attori e artisti di ogni genere) che intendono raggiungere le molteplici località turistiche e villaggi presenti in tutta Italia, o per chi già appartenesse ad organizzazioni del settore dell’animazione turistica, di accrescere il proprio bagaglio artistico attraverso un percorso formativo specifico sui trampoli della durata di 8 incontri per un totale di 24 ore, che ha tra i tanti obiettivi, quello di sviluppare la la completa gestione dell’attrezzo esplorando anche luoghi esterni della città, visitando un parco, in un bar davanti al bancone per entrare in empatia con il proprio personaggio.

All’inizio del percorso formativo verrà posta un’attenzione particolare al lavoro sull’equilibrio, partendo da esercizi individuali sul proprio corpo (baricentro, equilibri e disequilibri seguendo linee e percorsi Successivamente si studieranno la varie andature, cambi di direzione, scalini, ricerca e studio delle dinamiche relazionali.

“La partecipazione al seminario nell’ambito della formazione è il consolidamento di un importante traguardo,

– spiega Gabriele Cagnazzo, direttore della Cooperativa Sociale TenRock – che fà leva sul processo di inclusione sociale e non solo, ma anche nel mercato occupazionale giovanile, in quanto l’acquisizione di tali competenze accompagnano una serie di opportunità di inserimento lavorativo nell’ambito dell’animazione turistica ed eventi spettacolo in risposta alla quantità di richieste che riceviamo.

La formazione includerà una sessione di costruzione di un paio di trampoli personalizzati che rimarrà in possesso.

Info costi & prenotazioni 3662185406

