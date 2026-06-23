Dopo la straordinaria partecipazione registrata nella prima edizione dell’“Alba d’Estate al Castello Alfonsino – Forte a Mare”, l’iniziativa sarà riproposta il prossimo 28 giugno, offrendo al pubblico una nuova occasione per vivere il sorgere del sole in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio culturale brindisino.

La mattinata del 21 giugno ha visto la presenza di numerosi partecipanti che hanno raggiunto il Castello per assistere all’alba sul mare, condividendo un’esperienza capace di unire storia, natura e bellezza. L’evento ha permesso di riscoprire il complesso monumentale in una veste insolita e particolarmente evocativa, accompagnando il pubblico nell’accoglienza simbolica dell’inizio dell’estate.

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del Castello Alfonsino – Forte a Mare, con l’obiettivo di promuovere una fruizione partecipata e sostenibile del bene culturale, capace di coinvolgere cittadini, visitatori e appassionati in esperienze di forte impatto emotivo e culturale.

La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria attraverso la piattaforma www.pastpuglia.it.

L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto

Per informazioni e prenotazioni:

www.pastpuglia.it