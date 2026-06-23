Poesia e musica: un dialogo naturale ma nient’affatto scontato che si rinnoverà con la sesta edizione della rassegna “L’antico richiamo” di Fasanomusica, in programma anche quest’anno negli spazi densi di storia del parco archeologico statale di Egnazia, a Fasano.

La rassegna si articolerà in tre spettacoli in prima assoluta, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2026. A precederli un dialogo in anteprima con il poeta e scrittore Aldo Nove che, in programma venerdì 26 giugno alle 18,30 con ingresso libero negli spazi del museo del parco archeologico di Egnazia, verterà sulla poesia in assoluto. In un racconto a partire dalle pagine di quell’insuperato atto d’amore verso la poesia stessa custodito tra le pagine di “Inabissarsi”, il suo ultimo libro per il Saggiatore, nel quale Nove incrocia i suoi incontri con alcuni tra i più importanti protagonisti della poesia contemporanea in Italia – tra Milo De Angelis, Nanni Balestrini e l’editore Nicola Crocetti – e le sue passioni da lettore per la poesia, a partire da Gabriele D’Annunzio.

Ad aprire la rassegna – venerdì 26 giugno alle 20 – sarà una prima assoluta: lo spettacolo “Inabissarsi. In apnea dentro la poesia di Aldo Nove” con la voce di Federica Fracassi e il contrabbasso di Marco Bardoscia. Ad attendere il pubblico un attraversamento negli oltre quarant’anni di poesia di Nove in ascolto dell’assoluto ma soprattutto del presente, attraverso la voce dell’attrice premio Ubu Federica Fracassi, e gli interventi improvvisativi in musica dello strepitoso contrabbassista Marco Bardoscia.

Nella seconda serata – sabato 27 giugno alle 20 – ancora un’anteprima assoluta che avrà per protagonista quella che è da tutti considerata la signora della poesia oggi in Italia. Patrizia Valduga, sulla scena accompagnata dal musicista Daniele Di Bonaventura (compositore, pianista e bandoneonista), proporrà per la prima volta, lo spettacolo “La poesia”: un percorso durante il quale la poeta e traduttrice letteraria darà voce ai suoi versi, immergendosi in decenni e decenni di scrittura poetica, e dunque leggerà alcuni tra i poeti italiani per lei più significativi tra Giovanni Pascoli, Giovanni Prati e Giovanni Raboni e Gabriele D’Annunzio.

La terza serata – domenica 28 giugno ancora al parco archeologico di Egnazia alle 20 – vedrà anche qui una prima assoluta con il poeta Valerio Magrelli e il giovane pianista William Greco in “La vicevita. Magrelli legge Magrelli”, uno spettacolo che rappresenta un attraversamento che il grande poeta romano farà dentro i decenni della sua produzione poetica e in prosa. Critico letterario, traduttore e francesista in cattedra all’Università Roma Tre, Magrelli spicca tra i più raffinati intellettuali italiani contemporanei ed è stato insignito dall’Accademia dei Lincei del Premio Feltrinelli per la poesia italiana.

Prodotta dall’associazione Fasanomusica, la rassegna “L’antico richiamo” – a cura di Ginevra Della Notte, poetessa, e di Antonio Di Giacomo, giornalista e poeta – conferma così la formula che le ha permesso di conquistare un proprio ruolo identitario nel panorama delle rassegne letterarie italiane, ovvero la proposta delle voci più autorevoli e originali della poesia contemporanea attraverso veri e propri spettacoli che coniugano armoniosamente musica e versi, e l’omaggio ai grandi autori del ’900 poetico italiano. Nella convinzione che la poesia prenda rinnovata vita nell’oralità, nel suo essere detta ad alta voce, e che il dialogo con la musica rappresenti una dimensione naturale e ineludibile.

Tutte le serate avranno inizio alle 20. Info e prenotazioni al 379.11.31.848. Abbonamenti e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.it.