Esce venerdì 22 novembre in tutti gli store digitali “Nio far”, il singolo che chiude un cerchio, quello tracciato più o meno un anno fa dalla pubblicazione di “Cummei”, l’ultimo album della cantautrice – brindisina di nascita e milanese d’adozione –, Alea. Edito da Kido Music e scritto in collaborazione con Aris Volpe, Giuseppe Pignatelli e Niccolò Barozzi, il brano esplora tematiche di unione, empatia e fratellanza, ricorrendo all’espressione senegalese che dà il titolo allo stesso, e che significa letteralmente “siamo insieme”, proprio per evidenziare quanto la connessione tra le persone sia in grado di superare distanze geografiche e culturali.

Insomma, un inno al cambiamento a cui si può ambire, secondo l’autrice, solo attraverso l’ascolto e la comprensione reciproci, la vicinanza emotiva e un’azione consapevole. Con “Nio far”, dunque, Alea conferma la sua vocazione da attivista già manifestata nel disco “Cummei”, in quanto racconto di una migrazione insieme fisica e metaforica: «Fare musica è il mio modo di stare al mondo, il mio modo di fare attivismo sociale».

Credits brano

Testo: Alessandra Zuccaro (Alea)

Musica: Alessandra Zuccaro, Aris Volpe, Giuseppe Pignatelli, Niccolò Barozzi

Esecuzione: Aris Volpe (batteria), Giuseppe Pignatelli (basso), Niccolò Barozzi (synth e tastiere), Alea (voce e cori)

Arrangiamento dei cori: Alea e Alessandro Lunedì

Mix & master: Marco Leo – Bluescore Studio

Studio rec musica: Officine Culturali (Bernalda) con Dino Biasix Di Biase

Studio rec voci: MANDEI STUDIO di Alessandro Lunedì

Etichetta discografica: KIDO MUSIC

Distribuzione: The Orchard in licenza Totally Imported

Grafiche a cura di Martin Caezza

Foto di Carolina Lospinoso

BIOGRAFIA ALEA:

Alea è una cantautrice, compositrice e vocal coach pugliese (Brindisi), con diploma accademico di secondo livello in Canto Jazz presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. La sua carriera performativa la vede calcare il palco assieme ad orchestre come la Verdi Jazz Orchestra e l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, ma anche impegnata sul piccolo schermo con l’orchestra “Terra d’Otranto” durante il “Premio tv” in diretta su Rai1 nel 2015. Nel frattempo lavora presso il Palafiori come cantante per la Band Ufficiale di Casa Sanremo, aprendo e chiudendo gli showcase degli artisti in gara, oltre ad esibirsi per il programma di Beppe Cuva, in diretta pomeridiana, durante i giorni del festival su Radio Subasio.

Ha inoltre lavorato come autrice per il singolo di Einar “I’m sorry” edito da Sony Music nel 2019, al fianco degli autori Enrico Palmosi e Tony Maiello.

Dopo la partecipazione al Womex (2014) a Santiago de Compostela e il primo album Spleenless (2016), ottiene il sostegno da Puglia Sounds Record per il secondo album di brani originali: Generation (2018), nella formazione Alea & the Sit, che la porterà ad uno speciale concerto nel Teatro Verdi di Brindisi, accanto a Fabrizio Bosso, con lo spettacolo “Generation Reloaded”. Nello stesso anno realizza un tour Europeo che toccherà Londra, Berlino, Barcellona e Bruxelles.

Con il sostegno di Nuovo Imaie pubblica il suo terzo album “CUMMEI” il 15 dicembre 2023.

Da questa uscita prosegue con una serie di presentazioni live nell’ambito di diversi festival e in svariate città d’Italia, sia in band che da solista. Contemporaneamente inaugura un nuovo format, sempre legato al disco, chiamato “Statti Cammei – TalKoncerto”: un talk con ospiti – cittadini italiani ma non nativi – di volta in volta diversi, che raccontano la propria storia di cambiamento e di viaggio.

Edito da Kido Music e scritto in collaborazione con Aris Volpe, Giuseppe Pignatelli e Niccolò Barozzi, “Nio Far” è il nuovo singolo in uscita il 22 novembre 2024 su tutte le piattaforme digitali, e rappresenta il capitolo finale del percorso di CUMMEI.

Ufficio Stampa Semente