“Nella giornata di martedì 13 luglio, si è tenuto a Brindisi il primo congresso provinciale della Confael comparto Industria e Metalmeccanici,

alla presenza del Segretario Nazionale del comparto Claudio Capodieci.

La Confael comparto Industria e Metalmeccanici nel territorio di Brindisi rappresenta una realtà importante nel tessuto produttivo con la sua presenza in grosse aziende come GE AVIO, e medio e piccole aziende come la Cimi Spa, la Leucci Group, le Office Depasquale, la Weldingduebi, la Tecnogal Service, la Brigante Srl, la Orion, la Scandiuzzi Spa, la SKF Industrial Spa, la Comosud Srl, e con i propri quadri sindacali sigg. Gismondi Fernando, Maggiore Salvatore, Dello Monaco Davide, Blonda Daniele, Simmini Piepaolo, Prutentino Alessandro, Vozza Pierluigi e Mastrogiacomo Marcello hanno eletto all’unanimità Segretario Prov.Le del comparto Industria e Metalmeccanici di Brindisi il sig. Baldari Alessandro.

Il Segretario Nazionale del comparto Claudio Capodieci, nel ringraziare i presenti per la loro partecipazione all’evento e per il loro impegno costante sul territorio, ha indicato le linee guide per raggiungere una maggior rappresentatività nel prossimo futuro, esprimendo come le basi siano già ben solide e ci siano tutti i presupposti per raggiungere ottimi risultati, attraverso un gruppo coeso e ben strutturato.

Il Segretario Nazionale, a nome suo, dei presenti, e della Confael tutta, auspica ed augura un buon lavoro a ciascun quadro sindacale, ed in particolar modo al neo segretario provinciale Alessandro Baldari.

Un in bocco al lupo a tutti voi!