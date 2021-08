Felicità: cosa significa davvero? In cosa risiede? In questo spettacolo si sceglie di provare a spiegare cosa la felicità rappresenti, al riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate. La ricerca della felicità si sposa, infatti, con l’inesauribile curiosità di Simone Cristicchi, il quale, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede, ci parla della bellezza, della vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di musica e di storie.

3 settembre – ore 21

Simone Cristicchi

ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ

Piazza Orsini del Balzo, MESAGNE

