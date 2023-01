Prosegue la campagna di comunicazione “Allénati contro la violenza”, con il match di pallacanestro maschile di Serie A, organizzato dalla Happy Casa Brindisi e dal Comitato FIP Puglia, che ha aderito alla campagna regionale.

Domenica 22 gennaio il palasport di Brindisi, PalaPentassuglia, sarà teatro di una super sfida valevole per il massimo campionato di Legabasket tra la Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna. Durante la giornata, a partire dalle ore 14:45, quando saranno aperti i cancelli per l’ingresso al pubblico, i tanti appassionati e tifosi biancoazzurri potranno immergersi nel clima di festa ed entusiasmo per una domenica di grande sport e sensibilità. Palla a due prevista per le ore 16:15.

Presenti durante l’evento i quattro Centri antiviolenza operativi nel territorio brindisino: Crisalide, Ferrante-Aporti, Io Donna, La Luna, con uno spazio dedicato per dare informazioni sui servizi da essi erogati e offrire un gadget a tutti i partecipanti, per ricordare che il fenomeno della violenza riguarda tutti noi.

“Allénati contro la violenza” è un’iniziativa promossa dagli assessorati regionali al WELFARE e allo SPORT PER TUTTI. Durante le iniziative verranno distribuite le card informative sui servizi dei Centri antiviolenza e i gadget pensati e realizzati per la campagna regionale con l’intento di sensibilizzare le molte persone che praticano sport a livello agonistico e dilettantistico.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi