Il Comune di Brindisi ha pubblicato l’avviso per la richiesta di assegnazione temporanea di Alloggi Pubblici destinati a nuclei familiari in Emergenza Abitativa, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e dalla legge regionale. Le domande, complete di documentazione, devono essere presentate entro le ore 12:00 del 17 giugno 2025.

Maggiori informazioni ed il download del modulo al sito: https://www.comune.brindisi.it/novita/avviso-pubblico-per-lassegnazione-di-alloggi-di-proprieta-pubblica/



Per Ercole Saponaro, Assessore ai servizi sociali, “con il regolamento Comunale approvato in Consiglio Comunale lo scorso febbraio e con l’avviso Pubblico emanato il 18 Aprile, l’Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative in uno con l’ Assessorato al Patrimonio ha inteso provare a dare una risposta abitativa temporanea a quanti nella Città di Brindisi si dovessero trovare in situazioni di Emergenza Abitativa, cosi come disciplinato dalla legge regionale vigente, n. 10 del 2014, di recente modificata.

È la prima volta che la nostra Città mette in campo questo strumento cosi importante e determinante per gestire l’ emergenza abitativa.

Entro il 17 Giugno, i nuclei familiari che dovessero possedere i requisiti previsti per legge e richiamati nell’avviso pubblico potranno presentare istanza, utilizzando la modulistica allegata all’ avviso, che potrà essere ritirata presso gli Uffici Comunali del Patrimonio in Piazza Matteotti e dei Servizi Sociali in Via Grazia Balsamo.

Gli stessi uffici saranno disponibili, negli orari di apertura al pubblico a dare assistenza per la Compilazione delle istanze.

Alla scadenza fissata, si potrà avere una prima ricognizione del fabbisogno abitativo a carattere Emergenziale, per il quale sono state già attivate le procedure per la ricognizione degli alloggi pubblici e si potranno meglio definire i programmi dell’ Amministrazione Comunale in materia abitative, per fronteggiare i bisogni primari della Comunità.

Ringrazio il Sindaco Giuseppe Marchionna per il supporto, il Consiglio Comunale, l’Assessore al Patrimonio Caterina Cozzolino con cui ho lavorato su questa emergenza, il Presidente della Commissione Maurizio Colella e i dipendenti degli Uffici Politiche Abitative e Servizi Sociali, ringrazio la Dirigente Arch. Marina Carrozzo per tutto il supporto e l’impegno.