Brindisi, Domani, 4 gennaio 2025, alle ore 20:00, non perdere presso l’Ex Convento di Santa Chiara a Brindisi (vicino al Duomo) il concerto di: “Allunare Duo: Un viaggio musicale nel cuore del Novecento”.

Serena Dipalma e Susanna Curci, flauto e arpa, guideranno il pubblico in un’esplorazione inedita del repertorio del Novecento, tra sperimentazione e riscoperta di antiche radici.

Il programma, ricco e variegato, proporrà brani di compositori come Erik Satie, André Jolivet, Benjamin Britten, accostati a sonorità contemporanee di artiste come Kate Bush, Björk e Tōru Takemitsu. Un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza e la varietà di un repertorio spesso poco conosciuto.

“La festa di Natale è quella luce fioca nel buio del cuore e del tempo che ci sorprendiamo a fissare con una volontà immobile ed estranea e con una fede che credevamo perduta. Quel bagliore nascente scalda, ma illumina anche e quindi definisce ciò che il buio nasconde ammantando: la nostra miseria profonda, la nostra estrema vulnerabilità. Il repertorio che proponiamo è una discesa in questa ferita, spazio di dolore ma unico portale possibile da cui ricevere e dare amore”, affermano le musiciste.

L’atmosfera suggestiva dell’Ex Convento di Santa Chiara, luogo ricco di storia e fascino, contribuirà a rendere l’esperienza sensoriale ancora più indimenticabile.

Allunare Duo

Serena Dipalma e Susanna Curci, musiciste di talento con una solida formazione e una grande passione per la musica da camera, conquisteranno il pubblico con la loro bravura e la loro intesa.

Informazioni

Data e ora: 4 gennaio 2025, ore 20:00 (si richiede puntualità)

Luogo: Ex Convento di Santa Chiara, Brindisi (vicino al Duomo)

Prenotazione obbligatoria: https://allunareduobrindisi.eventbrite.it

Info e prenotazioni telefoniche: 08311561076 | 380 58 46 315 (anche WhatsApp)

Possibilità di effettuare il biglietto anche in sede 20 minuti prima dell’evento.

A chiusura di serata, il nostro main partner “Cantine Risveglio” ci farà riscoprire le fragranze e i sapori dei loro prodotti attraverso un angolo di informazione e degustazione.

L’evento è inserito nel programma natalizio “Brindisi e il Natale diffuso”, patrocinato dal Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi

Yeahjasi Brindisi A.P.S.

Circolo ARCI