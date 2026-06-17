Le truffe telefoniche, i messaggi sospetti e i tentativi di frode online rappresentano una minaccia sempre più diffusa, soprattutto ai danni delle persone più vulnerabili. Per approfondire il fenomeno e fornire strumenti concreti di difesa, lunedì 22 giugno 2026, alle ore 17, il Chiostro dell’Ex Convento San Paolo Eremita di Brindisi ospiterà l’incontro “Alt alle truffe – Riconoscerle per proteggersi”.

L’iniziativa, inserita nel ciclo “Gli Aperitivi Innovativi nel Chiostro”, vedrà la partecipazione di esperti della Polizia di Stato e dell’INPS, che illustreranno le principali tecniche utilizzate dai truffatori e i comportamenti da adottare per evitare di cadere vittima di raggiri, telefonate ingannevoli e comunicazioni fraudolente.

L’appuntamento offrirà ai partecipanti l’opportunità di comprendere meglio i meccanismi della manipolazione psicologica utilizzati nelle truffe più comuni, imparando a riconoscere i segnali di allarme e a verificare l’autenticità di messaggi, email e richieste apparentemente provenienti da enti o istituzioni.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Giuseppe Massaro, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato di Brindisi, Maria Agnese Pompilio, responsabile dell’Agenzia PSL della Direzione INPS di Brindisi, ed Ersilia Perricone, responsabile dell’URP della Direzione provinciale INPS. A moderare l’incontro sarà Fabio Longo, vicepresidente CNA Brindisi-Taranto ed esperto in comunicazione.

La partecipazione è gratuita, con registrazione online al seguente link: https://forms.gle/26T4WycaRA32iuuV9.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo di networking, occasione di confronto e approfondimento tra relatori e partecipanti.