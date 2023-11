Fondo per l’inclusione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico: la Regione Puglia, sentiti gli Ambiti territoriali sociali e il Tavolo regionale sull’autismo, ha assegnato le risorse destinandole ad alcune linee di intervento finalizzate a promuovere progetti di inclusione sociale. Il coordinatore provinciale del tavolo per l’autismo, dott. Antonio Calabrese, ha espresso soddisfazione per la scelta, condivisa da associazioni delle famiglie, ASL, scuola, mondo cooperativo, ambiti territoriali e Provincia, di utilizzare le risorse disponibili per favorire percorsi di socializzazione dedicati a minori e giovani attraverso la realizzazione di progetti extracurriculari. “Tra i bisogni più rilevanti delle persone con disturbo dello spettro autistico vi è senz’altro quello di socializzare, un obiettivo che può essere più agevolmente perseguito attraverso la pratica di attività ludico-sportive e culturali, sempre utili se non indispensabili per rafforzare percorsi efficaci di integrazione sociale”, ha spiegato.

Per destinare i fondi, e avviare le attività indicate, il Consorzio BR4 informa che sul sito dell’Ente all’indirizzo https://www.ambitomesagne.it/ambito/, è disponibile l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse rivolto agli enti del terzo settore regolarmente iscritti al RUNTS, completo di modello di domanda, che consente di partecipare al percorso di co-programmazione previsto dall’art. 55 d.lgs. 117/20217 per l’attuazione degli interventi a valenza sociale per persone affette da disturbi dello spettro autistico a valere sulle risorse del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana entro i 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, tramite posta elettronica, all’indirizzo ambito.francavilla@pcert.postecert.it.

COMUNICATO STAMPA PROVINCIA DI BRINDISI