Il Coordinamento Istituzionale, in data odierna, presenti l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi- Isabella Lettori, il Sindaco di San Vito dei Normanni- Silvana Errico, Gianluca Budano -consulente del Comune di San Vito dei Normanni, Maurizio Moscara – Responsabile dell’Ufficio di Piano ed Anna Maria Recchia – componente dell’Ufficio di Piano, ha proceduto a prorogare , fino al 31.12.2022, i contratti del Personale Pon Inclusione, garantendo la continuità dei servizi socio assistenziali del territorio di Ambito e dando qualche certezza in più alle tante lavoratrici che quotidianamente prendono il carico di cittadini/e.

“ Stiamo procedendo a mettere in atto tutte le iniziative possibili per promuovere il benessere delle nostre comunità, a partire dall’infrastrutturazione degli uffici, senza la quale non possono esistere i servizi di welfare territoriale dichiarano l’Assessore ai servizi Sociali del Comune di brindisi, Isabella lettori e il Sindaco ed Assessore ai Servizi Sociali del Comune di San vito dei Normanni, Silvana Errico.

Il Coordinamento istituzionale ha , altresì, ratificato la nomina del dr. Moscara Maurizio, quale responsabile dell’Ufficio di Piano e dato continuità, fino al 31.12.2021, a tutti i servizi di Ambito, dando indirizzo all’Ufficio di Piano di radicarli in modo equo sui territori di entrambi i Comuni