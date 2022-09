Venerdi 16 settembre alle ore 19.00, il Caffè Letterario Mondadori Bookstore Brindisi, in corso Garibaldi, inaugura il suo primo incontro letterario con la presentazione del libro “Amerigo Verardi – Il ragazzo magico” (Arcana) di Raffaele M. Petrino. Si tratta di un volume di 300 pagine dove l’autore, con competenza e passione, racconta della lunga carriera musicale di uno dei maggior artisti indipendenti italiani. I capitoli portano con dovizia di particolari a far conoscere tutto sulla vita artistica e professionale di Amerigo Verardi: i primi strumenti musicali, i viaggi, gli amici, le collaborazioni. Nei capitoli sono riportate le recensioni, contributi,vecchie foto in bianco e nero, le strade percorse, le sfumature che contribuiscono ad apprezzare la generosità di un grande artista nella sua complessità espressiva. Il titolo “Il ragazzo magico” è molto appropriato nei confronti di un artista la cui ricerca musicale riflette la bellezza del mondo. Un lavoro editoriale ben fatto e illuminante. Un libro da sfogliare e leggere con cura accompagnato dalle bellissime composizioni di un grande musicista brindisino, decretato vincitore del Premio PIMI come miglior artista indipendente italiano del 2021. Alla presentazione del libro “ Il ragazzo magico” parteciperanno Amerigo Verardi con Mimmo Tardio del Nuovo Quotidiano di Puglia e Marco Greco della Fondazione Nuovo Teatro Verdi Brindisi.