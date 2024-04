Grande successo per la serata organizzata dalla condotta Slow Food Brindisi Aps.

“Amore e olio” questo il tema scelto per guidare gli ospiti in un appassionante viaggio nello straordinario mondo dell’oro di Puglia e di Slow Food. L’agronomo Felice Suma ha spiegato come riconoscere un olio buono rispetto ad un prodotto di dubbia qualità.

La platea ha seguito con attenzione la degustazione di olii messi a disposizione dalle aziende del territorio.

E poi degustazione dei panzerotti di “Patty e Mimmo”, e tanti altri prodotti e pietanze offerte dalle aziende presenti, quali: Azienda agricola Sole di Argiano, micro birrificio Verso Sud, azienda agricola Liberace, azienda agricola Lillo, azienda agricola Pietrasanta, Ciokolab di Luca Chiriacò, Ristorante le Sciabbiche, Caseificio Lanzillotti e liquori Villa Mado .

Tra i protagonisti anche i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Brindisi.