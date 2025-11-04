ANCE Brindisi aderisce con profonda convinzione al progetto di beneficenza “Viva Vittoria Brindisi”, un’iniziativa nata per promuovere solidarietà, partecipazione e impegno concreto nel contrasto alla violenza di genere.

L’evento, promosso da Viva Vittoria ODV in collaborazione con associazioni, scuole, imprese e cittadini, culminerà il 9 novembre 2025, quando piazza Santa Teresa – cuore simbolico della città – si trasformerà in un grande abbraccio collettivo: sarà completamente rivestita da coperte realizzate a mano da centinaia di volontarie e volontari, ognuna delle quali racconterà una storia di libertà, rinascita e speranza.

“Abbiamo scelto di aderire a Viva Vittoria Brindisi – chiarisce Angelo Contessa, Presidente di ANCE Brindisi – perché crediamo che costruire significhi anche prendersi cura delle persone e dei luoghi. Dopo il playground di basket installato questa estate, riteniamo che anche questa sia un’occasione per restituire alla città un luogo simbolico, spesso teatro di disordini, trasformandolo in un segno di bellezza, condivisione e rispetto reciproco. È un modo per riaffermare che Brindisi è una comunità viva, capace di reagire e di costruire un futuro migliore.”

I proventi raccolti con la vendita delle coperte saranno destinati a sostenere le realtà locali che ogni giorno si impegnano nel supporto alle donne in difficoltà e nella prevenzione della violenza di genere.

“Come costruttori sentiamo la responsabilità di costruire non solo muri, ma relazioni, fiducia e solidarietà – aggiunge Contessa –. Viva Vittoria è un progetto che parla di cura, di comunità, di riscatto. È questa la Brindisi che vogliamo: una città che si ricuce, che si rialza, che non ha paura di guardarsi dentro e facendo comunità di ripartire.”

L’adesione di ANCE Brindisi a Viva Vittoria si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale che l’associazione porta avanti, promuovendo inclusione, parità di genere e attenzione al tessuto umano e civile del territorio brindisino.

Il 9 novembre piazza Santa Teresa diventerà un mosaico di colori e speranza, un luogo simbolico dove ogni coperta sarà un piccolo gesto d’amore, un filo che unisce la città nel suo rifiuto più fermo verso ogni forma di violenza. Noi di Ance Brindisi ci saremo.