Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati, la società Valtur Brindisi comunica che a partire dalle ore 10:00 di venerdì 19 luglio, scatterà la fase di vendita libera aperta a tutti.

I posti disponibili saranno acquistabili al New Basket Store, online sul portale Vivaticket o presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio.

Sono incluse tutte le 19 partite di regular season Serie A2; i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali fasi di post season.

Ogni forma di abbonamento garantirà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione, le quali saranno suddivise in diverse categorie di prezzo.

Finalizzato l’acquisto in store/online verrà rilasciato un tagliando promemoria valido come ricevuta/voucher. A partire da lunedì 2 settembre sarà possibile ritirare la tessera plastificata valida come abbonamento presso il New Basket Store consegnando al personale addetto la ricevuta/voucher dedicata.

Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva.

Si è concluso un viaggio incredibile di dodici anni, ora siamo pronti a tornare a scrivere altre pagine di storia:

ANCORA NOI!





Ufficio Stampa Valtur Brindisi