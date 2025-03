ella notte tra il 26 e il 27 marzo, intorno alle 01:20, un’auto è andata in fiamme in via Antonio De Viti De Marco, a Cellino San Marco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, ed i Carabinieri del luogo che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Le fiamme hanno gravemente danneggiato il veicolo e coinvolto anche un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, non si segnalano feriti.