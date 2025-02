La Brundisium Volley conquista un netto 0-3 contro l’Imperial Volley Francavilla, sabato scorso, dimostrando forza, determinazione e grande spirito di squadra, contro la squadra quinta in classifica.

Queste le dichiarazioni di un più che soddisfatto mister Tony Ciscutti: “La seconda vittoria consecutiva in trasferta, in un campionato così difficile e impegnativo, è fondamentale, per capire ulteriormente, che davvero possiamo avere obiettivi importanti. Non possiamo dimenticare che siamo una squadra nuova per la Prima Divisione, eppure i ragazzi sono maturati sotto il profilo anche tattico e dell’atteggiamento .

Un enorme grazie va a tutti i nostri tifosi che ci hanno supportato anche in trasferta , ci stanno trasmettendo tutto il loro calore”.

E ora appuntamento a sabato prossimo, in casa al PalaMelfi, per un’altra grande sfida contro Scuola pallavolo San Vito, che sinora è stata la squadra leader del campionato .

BRUNDISIUM VOLLEY