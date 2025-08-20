La Dinamo Basket Brindisi annuncia l’arrivo in biancazzurro di Andrea Paciulli, play- guardia di 180 cm, classe 2008, che vestirà la maglia brindisina nella prossima stagione sportiva.

Paciulli sarà impegnato in doppio utilizzo: con l’Aurora Brindisi nel campionato DNG Under 19 Eccellenza e con la Dinamo Brindisi in Serie B Interregionale, rappresentando così un tassello importante nel progetto di crescita e valorizzazione dei giovani talenti locali.

Giocatore estremamente duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di playmaker che di guardia, Andrea si distingue per visione di gioco, intensità difensiva e affidabilità al tiro. Reduce da una stagione da protagonista con la Elite Basket Lecce, coronata dalla conquista del titolo regionale Under 17 Eccellenza, Paciulli approda ora a Brindisi con entusiasmo e determinazione per affrontare una nuova sfida nel suo percorso di crescita cestistica.

Proveniente dalla Elite Basket Lecce, società con cui ha svolto l’intera trafila giovanile dall’Under 13 fino all’Under 19 Gold, Andrea si appresta a vivere un nuovo capitolo importante del suo cammino cestistico ed è pronto a mettersi in gioco e a dare il suo contributo alla Dinamo Brindisi.

