È questo il titolo dell’incontro organizzato dal Partito Democratico e i Giovani Democratici della provincia di Brindisi, che attraverso i loro rappresentanti, incontreranno il neo vicesegretario del Partito Democratico e già Ministro per il Sud Peppe Provenzano.

Questa occasione, su impulso dei GD, sarà un modo per permettere ai giovani dirigenti e amministratori locali del PD di dialogare insieme a Provenzano a proposito della prospettiva indicata dal nuovo segretario Enrico Letta. Un momento di riflessione che servirà anche a riflettere su come poter costruire un nuovo centrosinistra, a come poter affrontare le sfide che attendono il partito, a partire dalla questione lavoro e ricostruzione post-pandemia.

L’incontro si terrà lunedì 29 Marzo e sarà possibile seguire la diretta, a partire dalle 18:00, sulla pagina Facebook dei Giovani Democratici della Provincia di Brindisi e su quella del Partito Democratico della provincia di Brindisi.

LINK Evento: https://www.facebook.com/events/442147243515686/

Giovani Democratici e Partito Democratico provincia di Brindisi