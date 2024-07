L’Aurora Volley Brindisi presenta Il primo rinforzo stagionale in attacco, parliamo di Anna Paola Greco , da tutti conosciuta come Apa, classe 1983 opposto di grande esperienza, in arrivo dal Monteroni fresca di vittoria Coppa Puglia. Rinforzo in attacco quindi per mister

Polimeno grazie al Presidente Ercole Saponaro e al Patron Roberto Antoniolli.

APA è una giocatrice di assoluto valore tecnico e morale, seria professionista che oltre a portare qualità, sarà un esempio di abnegazione, spirito di sacrificio, dedizione al lavoro, un vero leader soprattutto per le più giovani. “Siamo contenti di questa operazione perché Anna Paola è una giocatrice molto apprezzata e lo siamo ancora di più perché con tante offerte ricevute ha scelto noi, questo ci lusinga molto e non ci fermeremo sul mercato, faremo di tutto per allestire un organico di tutto rispetto, siamo attenti e non ci faremo scappare le occasioni che si presenteranno” dichiara il Vice Presidente Daniele De Leonardis, aggiunge poi il Presidente Ercole Saponaro “Mi ha stupito subito al primo incontro la naturalezza e la capacità di fare gruppo,caparbia ,elegante e di forte personalità …non potevamo scegliere di meglio”,intanto aspettando l’inizio della preparazione atletica Anna Paola esordisce “ Ringrazio la società tutta ed il Mister Andrea Polimeno per avermi scelta e voluta in squadra. È un onore far parte di un roster ambizioso, costruito per raggiungere obiettivi importanti. Sono carica e determinata, certa che il lavoro paghi sempre. Non vedo l’ora di incontrare le mie compagne e di sentire il calore del pubblico brindisino, per provare insieme a rendere entusiasmante questa stagione “.

Benvenuta “APA” e Buon Lavoro

ASD Aurora Volley Bri