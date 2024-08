Nuovo appuntamento con il Ceglie Summer Festival, organizzato dalla New Music Promotion. Dopo il successo di Claudia Gerini, sul palco di Piazza Plebiscito arriva Anna Tatangelo. L’evento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ceglie Messapica, è gratuito e si svolgerà in Piazza Plebiscito lunedì 19 agosto alle ore 21:00.

Anna Tatangelo ha intrapreso un nuovo percorso nella sua carriera, lasciando il passato alle spalle e riscoprendo il potere salvifico della musica. È tornata con un nuovo progetto, ripartendo da zero nel suono e nei testi sinceri di un album in lavorazione, e con il nuovo singolo “Mantra”, uscito sulle piattaforme digitali lo scorso maggio per Artist First. In questo brano, Anna si mette a nudo come mai prima d’ora, e per la prima volta ballerà anche nei suoi concerti. Anche il look gioca un ruolo importante, diventando parte della narrazione che le permette di mostrare tutti i suoi lati. Anna si presenta così a 360 gradi, in tutte le sue versioni, semplicemente e meravigliosamente viva.

“Mantra parla di una storia d’amore e di un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore,” racconta Anna. “Quando si esce da una relazione tossica, è necessario fare un lavoro su sé stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia. Per farlo, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare sé stessi guardando il mondo con occhi diversi.”

Con otto partecipazioni al Festival di Sanremo da protagonista, otto album in studio, oltre 20 dischi di platino, milioni di copie vendute in tutto il mondo, collaborazioni internazionali come quella con Michael Bolton nel 2008, tour, radio, televisione (da Carlo Conti per “I migliori anni” su Rai Uno alla conduzione di “Scene da un Matrimonio” su Canale 5, fino all’esperienza da giudice a “X Factor”) e il debutto come attrice in “Natale al Sud”, Anna ha vissuto tante vite in una, con un unico punto fermo sempre al suo fianco: la musica.

Dopo un lungo percorso di riscoperta di sé e dopo aver trovato nella musica la chiave per superare i momenti difficili, Anna oggi è risolta, autodeterminata e pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.