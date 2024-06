La Brain Dinamo Brindisi è felice di confermare Antonio Cristofaro come capo allenatore della squadra e responsabile tecnico del settore giovanile anche nella stagione 2024/2025. La permanenza dell’allenatore brindisino, che gode della piena fiducia della società, non è mai stata messa in discussione. Questa fiducia non solo si basa sulle sue realizzazioni sportive, tra cui due promozioni consecutive e la salvezza nel campionato di serie B Interregionale con diverse giornate di anticipo, ma anche sulle sue eccezionali qualità umane che lo rendono molto stimato.

Il commento del GM Dario Recchia: “Il rinnovo di Antonio anche per la prossima stagione premia il lavoro di un allenatore preparato e che negli anni trascorsi nella nostra società è cresciuto tanto. Oltre alla sua preparazione tecnica Antonio è una persona carismatica che sa farsi amare ed apprezzare sia dai giocatori più esperti che dagli under della stessa stregua. Questi aspetti insieme alla capacità di lavorare di squadra hanno contribuito a far arrivare così in alto la nostra società. Siamo sicuri che anche nella prossima stagione lui e il suo staff sapranno raggiungere gli obiettivi prefissati dal club”.

Le dichiarazioni di coach Cristofaro: “Ringrazio la proprietà per l’ennesima conferma come coach della Dinamo per la prossima stagione. Il nostro è un progetto che va avanti da diversi anni ed i cui risultati sportivi sono sotto gli occhi di tutti. Anche lo scorso anno, per la terza volta consecutiva, seppur da matricola in un campionato difficile come la serie B Interregionale, con l’aiuto di tutti ed il supporto del club siamo riusciti a raggiungere una straordinaria permanenza con diverse giornate di anticipo. Sappiamo anche che la nuova stagione porterà con sé diverse problematiche ma l’esperienza accumulata e la voglia di ricominciare sta già galvanizzando società e staff e proveremo a dare le giuste soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Ufficio Comunicazione – Brain Dinamo Brindisi