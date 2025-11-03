Nella sede della Camera dei Deputati, si è svolto l’incontro nazionale dell’Apamri (Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica e Aspiranti Cavalieri), che ha riunito 98 associati provenienti da otto regioni italiane. L’iniziativa, dedicata alla pianificazione delle attività e alla definizione delle linee guida per un’azione coordinata su scala nazionale, ha segnato un importante passo nella strutturazione territoriale dell’associazione.

Nel corso dei lavori, il Consiglio Direttivo dell’Apamri ha formalizzato le prime deleghe di rappresentanza regionale, tra cui quella per la Regione Puglia, affidata al Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri Antonio Giaimis, brindisino doc, in servizio presso il Comando Provinciale di Brindisi.

Con l’atto ufficiale di nomina, datato 1° novembre 2025 e firmato dal presidente Uff. Riccardo Di Matteo, il Consiglio Direttivo incarica Giaimis di rappresentare l’associazione in Puglia, promuoverne le attività e coordinare le iniziative sul territorio, mantenendo un costante raccordo con la direzione nazionale.

La nomina conferma il riconoscimento per l’impegno e la dedizione di Antonio Giaimis, chiamato a rafforzare la presenza e l’azione dell’Apamri nella regione, in coerenza con i valori di servizio, civismo e solidarietà che ne ispirano la missione.

Nella foto il Cav. Giaimis con il Presidente Cav. Uff. Riccardo Di Matteo ed il Segretario Generale Commendatore Michele Grillo