Non riusciamo ad estasiarci alla ‘notizia’, diffusa oggi da un assessore della giunta Rossi, rispetto al posizionamento di due panchine ‘vista mare’ e di un cestino rifiuti, collocati sul lungomare Vespucci.

Tutt’altro! Queste notizie ci preoccupano, non rispetto all’iniziativa di natura ordinaria che non dovrebbe certamente essere oggetto di comunicazione da parte di una amministrazione, piuttosto rispetto alla considerazione che questi amministratori hanno dei propri concittadini.

In una città frenata in ogni possibile attività di sviluppo, con un altissimo tasso di disoccupazione, con le attività artigianali e commerciali in sofferenza…l’assessore annuncia l’installazione DI DUE PANCHINE ‘VISTA MARE’, come se si trattasse di un grosso complesso alberghiero che avesse deciso di investire nella nostra città.

Se il fine ultimo di questi atteggiamenti è quello di convincerci che è meglio accontentarsi facendo proprio il detto ‘meglio poco che niente’, comunichiamo all’assessore che Brindisi ha bisogno di ben altro e che la comunità non intende piegarsi all’arroganza di questa amministrazione, ‘ACCONTENDANDOSI’ di quel poco pressocchè vicino al ‘NIENTE’.

LIVIA ANTONUCCI

COORDINATRICE FORZA ITALIA BRINDISI