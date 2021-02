A dir poco sconcertante la soddisfazione espressa da Rossi sul nulla fatto per l’Università a Brindisi.

Al Sindaco sfugge evidentemente che nella famigerata “Puglia Regione Universitaria”, Brindisi sarà l’unico capoluogo di provincia a non avere un ruolo centrale in tema di Università; raccoglierà probabilmente qualche briciola dagli altri comuni per cui il governo regionale ha stanziato milioni di euro.

E all’affermazione di Rossi ‘Brindisi farà la sua parte’, increduli, immaginiamo si tratti di una parte di comparsa sul palco della Regione Puglia a regia Emiliano.

Condividiamo le parole che aggiunge Rossi quando afferma ‘è evidente che l’università è alla base di quell’economia della conoscenza che deve rappresentare il futuro del modello di sviluppo del nostro territorio’: ci chiediamo, però, se lui è a “conoscenza” di tutte le angherie che, anche grazie alla sue carenze e a quelle della sua squadra, il suo riferimento politico riserva al nostro territorio. Il suo riferimento, Emiliano appunto, che si ricorda di Brindisi unicamente in campagna elettorale.

Anche se, a ben pensare, risuonano sempre i 127 voti che il buon Rossi era riuscito a racimolare per le Primarie in appoggio al caro Presidente o la clamorosa sconfitta di Emiliano a Brindisi durante l’ultima competizione regionale. E dunque, cosa ci aspettiamo oggi, se non un magro premio di consolazione?!

Potrebbe trattarsi quindi di ‘ripicche’ che Rossi non riesce a contrastare per carenza di autorevolezza e di visione.

E nel frattempo la città continua a morire.

Livia Antonucci

Coordinatrice cittadina Forza Italia Brindisi