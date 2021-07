Apprendiamo da alcune testate giornalistiche della partecipazione del segretario cittadino del PD Francesco Cannalire alla conferenza stampa tenutasi ieri mattina presso l’Autorità portuale per l’illustrazione dei progetti per la realizzazione di una vasca di colmata e di un pontile a briccole, a seguito del parere positivo della procedura di VIA. Lo stesso Cannalire faceva seguire un comunicato stampa di plauso all’Authority.

Nonostante la conferenza stampa fosse aperta ai soli giornalisti, il segretario PD, accompagnato peraltro dall’Amministratore Unico della BMS, dott. Palasciano (ma a che titolo?) sembra proporre un cambio di rotta dello stesso PD: un partito che sembra rinvenire da una folgorazione sulla via di Damasco o piuttosto che abbia dato avvio alle prove tecniche, nei fatti prendendo sempre più le distanze da Rossi, cosi da proporsi in futuro agli elettori con un volto nuovo?

E’ utile ricordare che l’assessore che da sempre ha contrastato, in tandem con Rossi, ogni possibile opera di sviluppo del porto, il prof. Borri appunto, è sempre stato sostenuto dal PD, anche se poi lo stesso Cannalire spesso ha dovuto tacere sulle opinioni dello stesso Borrì in tandem con Rossi, sempre in controtendenza rispetto alle opere proposte dall’Authority.

La stranezza della presenza del dott. Palasciano, poi, non è certamente sfuggita, a tal punto che non ci si può non chiedere se presenziasse nel suo ruolo Istituzionale (e ci chiediamo la correlazione) o come semplice accompagnatore del segretario cittadino del PD.

In ogni caso, la confusione regna sovrana. Noi di Forza Italia, però, continueremo linearmente e con trasparenza a sostenere ogni possibile sviluppo del Porto.