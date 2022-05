Nella tarda mattinata del 27 aprile u.s., in Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sulla S.S. 7 – KM 699+100, direzione Brindisi-Taranto, poiché una donna del luogo circolava a bordo della propria autovettura percorrendo la citata strada in senso contrario rispetto a quello consentito. L’operazione dei militari ha scongiurato danni a persone e cose e dai conseguenti accertamenti è emerso che la patente di guida della conducente era scaduta di validità, quindi è stata ritirata per le contestazioni delle violazioni del vigente Codice della Strada.