Da venerdì 9 agosto, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno estende gli orari di apertura serale fino alle 23.00.

Oltre al consueto orario, a partire da venerdì 9 agosto, per tutto il periodo estivo, verrà ampliata l’offerta culturale del Castello di Carovigno, con turni di visita che consentiranno di godere, fino a tarda sera, della sua atmosfera fiabesca e della mostra di arte contemporanea “Nelle nostre stanze”, esposta al suo interno.

Come di consueto, le guide esperte dell’Associazione Le Colonne accompagneranno i visitatori all’interno delle sale del castello, narrandone le vicende millenarie e fornendo interessanti informazioni sull’esposizione artistica, opera di Giuseppe Ciracì, a cura di Antonello Tolve, che trae ispirazione da due figure centrali della storia del castello.

La mostra, infatti, è un racconto diviso in cinque tappe, in cinque sale comunicanti e distanziate tra loro su due livelli specifici, dove l’artista narra, mediante opere di piccole medie e grandi dimensioni, molte delle quali realizzate appositamente per l’occasione, tante storie che si mescolano tra loro e che nel contempo ruotano attorno alla vicenda maestra di Alfredo e della sua adorata consorte, Elisabetta, ultimi eredi e abitatori di un luogo – dimora d’amore – che «con grande sensibilità ed acume curarono insieme» sin dal 1905 per trasformarlo in ambiente di vita quotidiana.

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, probabilmente di fondazione normanna, sorge a ridosso del centro storico del paese, su un promontorio che domina l’intera fascia costiera. Si distingue per la peculiare conformazione a triangolo – assunta nel corso del XVI secolo – e la presenza di fortificazioni ai vertici: la torre quadrata, la torre tonda e infine la torre lanceolata, anche detta “a mandorla”.

A partire dal XVII secolo, iniziò ad assumere i connotati di una residenza gentilizia, ad opera delle nobili famiglie che ne ebbero possesso. L’ultima ad abitare il castello fu la famiglia Dentice di Frasso (piccolo paese della provincia di Benevento, in Campania) che acquisì la proprietà nel 1791. Fu per volere del conte Alfredo Dentice di Frasso e dell’amata moglie Elisabetta Schlippenbach che il Castello fu sottoposto ad un’importante ristrutturazione che gli conferì l’aspetto odierno.

Ultimo ingresso ore 22.00

