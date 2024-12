Nella giornata di domenica 15 dicembre, l’Appia Rugby vince soffrendo contro Bitonto (22-14) e mette un altro mattoncino nella corsa ai play-off per salire in serie B.

Match che fin dalle battute di inizio rivela quanto sarà dura la giornata per gli uomini dei coach Bonaparte – D’Oria che – pronti via – subiscono i primi 6 punti da due calci di punizione concessi al Bitonto.

La 2 mete di D’Oria – una degna di nota, con una “galoppata” da centrocampo – rimettono in corsa gli adriatici che, però, per tutto il primo tempo soffrono più del dovuto in mischia e commettono qualche errore di troppo sia nella disciplina – a referto anche i cartellini gialli a Ligorio e Ragusa – che nel gioco palla alla mano, complice anche un terreno di gioco piuttosto pesante.

Per fortuna, nel secondo tempo l’Appia rientra in campo con un’altra mentalità marcando subito con Burgalassi che porta il tabellino sul 17-9 per il Brindisi. Il Bitonto però non demorde e torna a farsi sentire nella 22 dell’Appia con un’azione vincente che parte dalla touche e arriva in meta con il classico dei “carretti”. È un testa a testa nel punteggio: 17-14 per Brindisi.

A “togliere e castagne dal fuoco” ci pensa Ragusa, con la meta che permette al Brindisi di tornare a respirare, sigillando la gara in quello che sarà il risultato finale: 22-14.

Adesso, per continuare ad accarezzare il sogno-promozione l’Appia Rugby dovrà superare scogli sempre più alti a cominciare dal prossimo che la vedrà impegnata nella seconda fase interregionale Puglia-Campania, che si svolgerà in un mini-girone “all’italiana” (andata e ritorno) con Santeramo, US Benevento e IV Circolo Benevento; prossima gara prevista per il 19 gennaio.

Nota di merito per i ragazzi della U16 che in mattinata hanno battuto i pari età di Trepuzzi con un rotondo 69-22 (11 mete a 4). Confermano la prima piazza in classifica, osserveranno la pausa di fine anno per ritornare in campo il 12 gennaio in trasferta a Santeramo in Colle (BA).