L’Appia Rugby Brindisi perde in casa del Rugby Benevento per 34-14 (6 mete a 2) nel primo match della 2° fase interregionale della Serie C di Rugby ma disputa una prestazione degna di rispetto ed esce comunque a testa alta dal confronto con un team più blasonato, militante in serie B l’anno scorso.

La formazione sannita entra in campo recitando bene la parte dei padroni di casa, aggredendo la partita sin dai primi istanti e marcando la prima meta già al 3° minuto di gioco. L’Appia però non si disunisce e risponde subito con D’Oria che va in meta a conclusione di un’azione personale dopo una progressione di 40 metri, palla sotto braccio. La trasformazione di Rosato determina il temporaneo sorpasso dei brindisini che in questa fase della partita prendono confidenza e appaiono vivaci e volenterosi negli attacchi, costringendo i sanniti a diversi falli di gioco. La superiorità tecnica del Rugby Benevento, però, non si fa attendere ed emerge nel finale del primo tempo, con due mete segnate nel giro di 5 minuti che portano il punteggio sul 19-7 per i campani alla fine della prima frazione di gioco. I brindisini faticano a smaltire il contraccolpo psicologico e cedono ai campani altre due mete nei primi 10 minuti del secondo tempo, con il tabellino che arriva a segnare 29-7. A dare il sussulto d’orgoglio all’Appia è ancora D’Oria che marca meta al 20’, trasformata da Rosato. Finale di match contrassegnato dai cartellini- un giallo per Gemma e un rosso per Rosato, proprio in occasione dell’ultima azione del match nelle 22 sannite.

Nell’ultimo quarto di gara una serie di attacchi ben portati nella 22 del Benevento – da valorizzare quelli derivanti da sviluppi di touche, ottimamente gestita oggi dai brindisini – lasciano intravedere un buon carattere dell’Appia che fa ben sperare per il prosieguo di questa fase interregionale. Nella prossima partita – in programma domenica prossima 26/01 in casa contro il IV Circolo Benevento – l’Appia è chiamata ad una prova di forza per continuare a coltivare il sogno promozione.