Brindisi punta sul connubio tra la Via Appia, il vino e la musica per dare vita ad “Appia Wine”, la manifestazione approvata dalla Giunta comunale e in programma il 26 e 27 giugno nel centro storico cittadino.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, nasce per valorizzare il legame storico tra Brindisi e la Regina Viarum, trasformando il cuore della città in un itinerario dedicato alle eccellenze enologiche pugliesi, alla cultura e all’intrattenimento.

Il percorso interesserà alcuni dei luoghi più rappresentativi del centro storico: largo Gianni D’Errico, l’area antistante il Nuovo Teatro Verdi, piazza Duomo, il Museo Archeologico “Ribezzo”, l’ex convento di Santa Chiara, via Tarantini e l’ex convento delle Scuole Pie. Qui troveranno spazio cantine del territorio, degustazioni di vino e prodotti tipici pugliesi, musica diffusa e momenti di approfondimento dedicati alla cultura enologica.

Tra gli appuntamenti previsti figura anche la collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, che curerà servizi di degustazione, masterclass e un convegno con un giornalista di settore di rilevanza nazionale.

Il momento clou della manifestazione sarà il grande concerto finale in piazza Santa Teresa. Dal piano economico allegato al progetto emerge infatti un investimento di 48 mila euro per il live di LDA e Aka7even, indicato come spettacolo principale dell’evento.

Ad anticipare il concerto saranno inoltre attività di animazione diffusa e spettacoli itineranti nel centro cittadino, mentre il dj e speaker radiofonico Ciccio Riccio sarà coinvolto nelle attività promozionali, nella diretta radio e in un dj set pre-show.

L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con le giornate della motonautica internazionale, una scelta che punta ad ampliare ulteriormente il pubblico presente in città e a trasformare Brindisi in una vetrina capace di unire turismo, cultura, enogastronomia e spettacolo.7

Il costo complessivo dell’operazione ammonta a circa 170 mila euro IVA compresa e sarà sostenuto dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi attraverso fondi statali assegnati con la Finanziaria 2025.

Attenzione: dal progetto emerge il nome di LDA e Aka7even, ma nella delibera comunale il cast artistico non viene esplicitamente riportato. Prima della pubblicazione conviene verificare con Fondazione o Comune che il concerto sia stato definitivamente confermato.