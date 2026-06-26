Per consentire la partecipazione ai due eventi previsti nel centro cittadino di Brindisi nel presente fine settimana – Appia Wine e Adriatic cup 2026 – con determina della Dirigenza del Settore Lavori pubblici e Mobilità urbana, sono state previste variazioni al Trasporto pubblico locale con l’invito a utilizzare i parcheggi dello Stadio Fanuzzi, del Parco Cillarese, della Stazione e di via Spalato ed a recarsi in centro con i mezzi pubblici.

La Società Trasporti pubblici di Brindisi, infatti, su disposizione dell’Amministrazione comunale, ha previsto il servizio di collegamento navetta che nelle giornate del 26 e 27 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 02:00, potrà essere utilizzato gratuitamente. Inoltre nella stessa fascia oraria e nelle stesse giornate gli utenti potranno utilizzare gratuitamente le linee urbane dalle seguenti fermate: (via B. Brin) parcheggi dello Stadio Franco Fanuzzi, (via prov. San Vito) Parco Cillarese, (via Bastioni Carlo V) Stazione, (via Prov. Per Lecce) via Spalato, (viale Arno). Ecco, di seguito, i percorsi e gli orari della Navetta 1 e della Navetta 2.

Navetta 1

Andata (da Casale al Centro)

Percorso: via Duca degli Abruzzi, via Maddalena, via B. Brin, via Ciciriello, via Provinciale San Vito, via Dè Carpentieri, via Bastioni Carlo V, via Spalato, viale Arno

Orari corse in andata: ore 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00 – 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 – 01:00 – 01:30

Frequenza: 60 min. fino alle ore 23:00

Frequenza: 30 min. dalle 23:00 alle ore 02:00

Ritorno (dal Centro al Casale)

Percorso: viale Arno – via Spalato, via Bastioni San Giacomo, via Nazario Sauro, via Indipendenza, via Cristoforo Colombo, via Provinciale San Vito, via Ciciriello, via B. Brin, via Maddalena, via Duca degli Abruzzi.

Orari corse di ritorno: ore 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

Frequenza: 60 min. fino alle ore 23:00

Frequenza: 30 min. dalle 23:00 alle ore 02:00

Navetta 2

Andata (da viale Arno a via Spalato)

Percorso: viale Arno, via Provinciale per Lecce, via Spalato

Orari corse in andata: ore 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 –21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 – 01:00 – 01:30

Frequenza: 30 min

Ritorno (via Spalato a viale Arno)

Percorso: via Spalato, via Provinciale per Lecce, viale Arno.

Orari corse di ritorno: ore 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 –21:15 – 21:45 – 22:15 – 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15 – 00:45 – 01:15 – 01:45

Frequenza: 30 min

Motonave “Levante”

La STP ha reso ancora noto che la Motonave “Levante” sarà impiegata a supporto nei giorni 26 e 27 giugno 2026. Il servizio, con il pagamento del ticket ordinario, sarà articolato come di seguito indicato:

Venerdì 26 giugno dalle ore 20.00 alle ore 01:40

Sabato 27 giugno dalle ore 20:00 alle ore 01:40