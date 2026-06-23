Per la prima edizione di Appia Wine, l’evento organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e in collaborazione con l’AIS Puglia, in programma a Brindisi il 26 e 27 giugno 2026, l’Associazione Appia Wine Road offrirà il proprio contributo alla manifestazione attraverso le attività più direttamente legate alla propria missione: l’accoglienza nelle cantine associate, la partecipazione al convegno e una presenza collettiva negli appuntamenti serali.

Nata per valorizzare il patrimonio vitivinicolo, culturale e paesaggistico del tratto terminale della Via Appia Antica, oggi riconosciuta come sito UNESCO, nelle due giornate le aziende aderenti ad Appia Wine Road, su prenotazione, garantiranno l’apertura delle cantine per accogliere visitatori e appassionati di vino, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le realtà produttive del territorio e il legame che unisce vino, Via Appia e identità rurale brindisina.

La possibilità di visitare le cantine nelle fasce mattutine e pomeridiane nasce con l’obiettivo di arricchire l’esperienza complessiva dei partecipanti, favorendo una permanenza più lunga e consapevole in città e nel territorio. In questo modo, gli appuntamenti serali potranno essere affiancati da occasioni di visita e degustazione capaci di mettere in relazione il centro di Brindisi con il paesaggio vitivinicolo che lo circonda.

Appia Wine Road porterà inoltre il proprio contributo al convegno organizzato dall’AIS Puglia, dal titolo “Comunicare il vino, costruire valore, promuovere territori”, offrendo una testimonianza sul ruolo delle imprese vitivinicole nei processi di marketing territoriale e sulla necessità di costruire una narrazione condivisa. Un momento di confronto che consente all’Associazione di raccontare il proprio percorso come progetto nato dalla collaborazione tra aziende vitivinicole accomunate dalla consapevolezza che un territorio diventa più forte quando smette di comunicarsi in maniera frammentata e comincia a riconoscersi come sistema.

Durante le serate, Appia Wine Road sarà presente con uno spazio collettivo contraddistinto dal marchio dell’Associazione, pensato come racconto unitario del progetto e delle aziende aderenti. Una presenza che esprime la volontà di promuovere una visione comune del paesaggio vitivinicolo brindisino e delle imprese che lo rappresentano.

«Il nostro contributo nasce dalla natura stessa di Appia Wine Road», dichiara Romina Leopardi, Presidente dell’Associazione. «Aprire le cantine, accogliere i visitatori, partecipare ai momenti di confronto e raccontare il paesaggio vitivinicolo brindisino significa dare concretezza alla missione che ci siamo dati: valorizzare il legame delle aziende aderenti con la Via Appia, contribuendo alla promozione del territorio con uno spirito condiviso e collaborativo».

Appia Wine Road

Appia Wine Road è l’associazione che riunisce aziende vitivinicole del territorio brindisino legate al tratto terminale della Via Appia Antica. L’Associazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo, culturale e paesaggistico dell’area, promuovendo iniziative comuni, percorsi enoturistici, eventi culturali e progetti di comunicazione condivisa.

Tour e degustazioni su prenotazione. Per informazioni sulle esperienze in cantina contattare:

Cantina Botrugno

Info: +39 320 0797738

sergiobotrugno@virgilio.it

Cantine Risveglio

Info: +39 328 3525025

info@cantinerisveglio.it

Masseria Masciullo

Info: +39 329 8287664

info@masciullo.it

Tenute Bellamarina

Info: +39 392 2559869

info@tenutebellamarina.com

Tenute Lu Spada

Info: +39 393 8263651

info@tenuteluspada.it

Tenute Rubino

Info: +39 377 3713039

visite@tenuterubino.it