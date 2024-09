Nelle giornate del 20-21-22 settembre si è svolto a Brindisi l’AppiaDay con un ricco calendario di appuntamenti volti a celebrare la Via Appia, Regina Viarum e Patrimonio UNESCO.

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, che dal 2018 è comitato organizzatore dell’AppiaDay in Brindisi, ha voluto intraprendere un percorso in sinergia con numerose realtà del territorio, presentando all’attenzione della cittadinanza, ma anche dei tanti turisti, una proposta culturale che si è dimostrata vincente.

Le attività non si sono limitate ai tre giorni dell’evento, ma sono frutto di un lungo percorso con eventi tematici durante l’anno. Tra questi, collaborazioni con le scuole nell’ambito dei PCTO, presentazioni di libri come “La mia Appia…la vostra” di Renato Stefanelli, l’AppiaWeek, percorsi tematici come quello “Sui passi dei viandanti della Regina Viarum” con l’Art Sport Camp del GAG e appuntamenti artistici e musicali come il festival “Musica sull’Appia” con l’A.p.s. Parsifal e l’estemporanea d’arte “Ispirazioni dalla Via Appia” con l’Endas Brindisi, fino al Torneo dei Rioni “Dagli Storici gladiatori agli odierni sciabolatori” con Luca di Giulio con l’ASD Circolo della Scherma Brindisi, etc.

Durante le celebrazioni principali dell’AppiaDay, la partecipazione è stata considerevole, coinvolgendo soprattutto gente da fuori città: Il 20 settembre con il Convegno “l’Appia…il nostro patrimonio” insieme agli Storici di Storia Patria Per la Puglia, esperti locali e nazionali, che ha visto la partecipazione attenta di circa 80 spettatori. Il pubblico ha poi preso parte alla rievocazione storica “Brundisium” messa in scena da Brvndisivm Historica aps-ets, che nella splendida cornice del Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, ha rievocato uno spaccato di vita romana, suscitando interesse e curiosità da parte degli spettatori. L’esperienza è stata poi arricchita da una degustazione di prodotti tipici curati dall’artigiana pasticciera Maria Carla Pennetta.

Altro buon risultato è stato riscontrato il 21 settembre, con il percorso in bicicletta da Taranto a Brindisi, lungo la direttrice dell’Appia con Fiab Brindisi. Il tragitto di 60 km ha visto la partecipazione di circa 30 partecipanti, che hanno avuto modo di conoscere le varie città e i paesaggi lungo l’ultimo tratto dell’antico tracciato.

Nella medesima giornata si è tenuto il percorso a piedi, lungo le testimonianze storiche romane nel centro storico di Brindisi, con le guide dell’Associazione Le Colonne Aps, dove si sono registrati ben oltre 60 partecipanti. I moderni viandanti che hanno potuto godere delle bellezze di Brindisi sono stati scortati dai Legionari della Legio VIII Augusta, che hanno rievocato l’apparato militare romano, rendendo omaggio alla Statua dell’Imperatore Augusto con la deposizione di una corona di alloro. Il Percorso si è concluso presso le Vasche Limarie, dove, a cura della Casa di Quartiere Minimus, con l’utilizzo di visori, si è potuto ricostruire virtualmente l’acquedotto romano e il complesso monumentale che li ospita.

Ad arricchire la giornata, l’arrivo di una Lancia Appia, iconica auto d’epoca che ha voluto salutare i partecipanti in partenza per il percorso guidato, alla base della Scalinata Virgilio, prospettando per il prossimo anno un corteo di auto d’epoca lungo l’ultima parte del tracciato.

Infine, il 22 settembre, l’evento si è concluso con delle esperienze alla scoperta dei prodotti del territorio, dove in autonomia i curiosi cittadini e turisti hanno potuto visitare le cantine aderenti: Tenute Rubino, Tenute Lu Spada, Masseria Masciullo, Cantine Risveglio, Cantina Botrugno.

Come A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade e Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, nonché Statio Peregrinorum per vari cammini e itinerari culturali non possiamo che ritenerci pienamente soddisfatti da questa settima edizione dell’AppiaDay e vogliamo ringraziare tutte le realtà che insieme a noi hanno reso speciale questo appuntamento, così come tutti i volontari che hanno realizzato insieme a noi questo splendido percorso culturale.

L’edizione 2024 ottenuto i seguenti patrocini: Assessorato al Turismo Regione Puglia, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Municipio I Roma – Centro Storico, PoliBlio Museali Regione Puglia, Parco Archeologico Muro Tenente, Case di Quartiere Brindisi.

Le Realtà coinvolte: A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade (Soggetto proponente e organizzatore), Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi, Associazione Le Colonne, Fondazione Tonino Di Giulio, Club UNESCO Brindisi, History Digital Library, Museo Archeologico F.Ribezzo, Parsifal A.P.S, Casa di Quartiere Minimus, FIAB Brindisi, FIAB Mesagne- Cicloamici, MadEra Bike Tour, Associazione Brvndisivm Historica aps-ets, Legio VIII Augusta APS, Coldiretti DonneBrindisi, Campagna Amica Brindisi, Tenute Lu Spada, Tenute Rubino, Cantine Risveglio, Cantina Botrugno e Masseria Masciullo.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum