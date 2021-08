La giunta comunale ha approvato oggi, 13 agosto, lo schema di convenzione per l’affidamento della piscina comunale di Sant’Elia, in via Ligabue, per un anno.

La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, la manutenzione ordinaria e l’assistenza agli utenti e lo svolgimento di ogni attività con l’obiettivo di diffondere la pratica del nuoto sul territorio comunale.

La convenzione prevede che, durante il periodo di durata del contratto, il concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria. Prevede anche l’obbligo gestionale di riservare l’utilizzo, con tariffa ridotta, per attività a cura della Federazione Italiana Nuoto e dovrà assicurare, a tariffa agevolata, sei corsi didattici (antimeridiani in orario curriculare) per l’ avviamento al nuoto di studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado della Città di Brindisi.

Infine dovranno essere garantiti 5 corsi gratuiti, per 10 lezioni bisettimanali della durata di 50 minuti, in favore di soggetti disabili, segnalati dall’assessorato ai Servizi Sociali e muniti di idonea certificazione sanitaria, rilasciata dall’ASL, che autorizzi l’espletamento dell’attività sportiva natatoria.

“La città torna ad avere la piscina di Sant’Elia – dichiara l’assessore allo Sport Oreste Pinto – dopo mesi difficili per tutto lo sport. La pandemia ha costretto tutti a rinunciare a tante attività motorie e, in particolare, il nuoto ha subìto una paralisi fino allo scorso giugno. Oggi l’augurio e la promessa è che le attività possano ripartire al più presto con la nuova società di gestione. Ed un ulteriore sforzo, come amministrazione, abbiamo ritenuto di farlo per consentire anche a disabili, giovani e persone bisognose di cura, di usufruire di attività gratuite o a tariffa ridotta”.