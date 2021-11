Due appuntamenti con la storia di Brindisi alla scoperta della città e dei suoi tesori per conoscerne la storia e i suoi protagonisti.

La Associazione Le Colonne propone per sabato 20 novembre due passeggiate: una attraverso il centro storico e l’altra al confine della città, con guida turistica esperta. Primo appuntamento la mattina alle ore 10 con “Dal Forte a Mare alla Chiesa Santa Maria del Casale”. Partenza dal Forte a Mare – Castello Alfonsino, in Via Torpidiniera Climene per poi giungere “alla più bella ed originale chiesa che nel suo stile abbia l’Italia Meridionale”, così definita dalla dottoressa Sciarra.

Il secondo appuntamento, invece, sempre nella giornata di sabato, ma con appuntamento alle 18.30 con “Un Brindisi a Bacco”. Il punto di partenza sarà alla Palazzina del Belvedere, sul Lungomare di Brindisi, per poi spostarsi per le vie del centro storico.

A seguire i visitatori saranno accompagnati presso l’Hospitale del Turista per una degustazione.

Entrambe le passeggiate guidate (è obbligatorio prenotarsi) avrà una durata indicativa di 2 ore. Per info e prenotazioni contattare 3792653244 (anche tramite whatsapp) oppure scrivere una mail a segreterialecolonne@gmail.com