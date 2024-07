Tutto pronto in vista dei grandi concerti in piazza Ciaia di Marcus Miller (ultimi biglietti disponibili su Ticketone) e di Serena Brancale (ingresso libero e gratuito) a cura del Locus Festival e organizzati con il sostegno del Comune di Fasano nell’ambito del cartellone di eventi estivi Wow! Fasano.



Il 27 luglio in Piazza Ciaia arriva Marcus Miller, uno dei più grandi e influenti bassisti jazz/funk al mondo. Marcus non è solamente un bassista, ma è anche un creatore, produttore, polistrumentista e un compositore straordinario e prolifico. Le sue numerose collaborazioni parlano per lui: Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock e Carlos Santana, solo per citarne alcuni, hanno plasmato il suo ambiente musicale e lo hanno reso un’icona della musica jazz, funk e soul. Dopo la memorabile esibizione di Herbie Hancock dello scorso anno, l’accogliente piazza di Fasano ospita un’altra leggenda della grande black music americana, per celebrare degnamente la ventesima edizione del Locus Festival. Il concerto è sold-out. L’ingresso all’area concerto è situato in Corso Garibaldi, riconoscibile grazie alla presenza di segnaletica e personale di accoglienza e sicurezza. L’apertura porte è prevista dalle 19.30 e l’inizio del live alle 21:30.



L’appuntamento gratuito ed ingresso libero è fissato per domenica 28 luglio quando Serene Brancale, la versatile polistrumentista, performer e compositrice di origini baresi si esibirà nel salotto bello della città e trasporterà il pubblico in un viaggio musicale sulle note del Soul, R&B e Jazz. Dopo il successo del tour 2023 e del nuovo singolo “Baccalà” che è tra i brani più virali in Europa, Serena Brancale torna in tour con un nuovo live che profuma di ritmi sudafricani, dove cinque giovanissimi polistrumentisti si interscambiano nei ruoli, come giocassero in uno studio di registrazione. Lo show propone come repertorio i brani più rappresentativi di Serena Brancale, l’album “Je So Accussì” e i suoi ultimi singoli diventati virali in poco tempo nel mondo.



Le aree parcheggio consigliate in occasione dei due concerti in Piazza Ciaia sono:

• per chi proviene dalla Statale 172 (ingresso stadio “Vito Curlo”, via Nazionale dei trulli) le aree di parcheggio consigliate sono quelle di piazza della Costituente e largo Palmina Martinelli.

• per chi proviene dalla Statale 379 e dalla Statale 16 (ingresso via Roma) si consiglia il parcheggio nell’area del Supermercato Famila – Mc Donald’s (via Roma), oppure nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo e cimitero.

Si invita il pubblico a usufruire delle aree di parcheggio consigliate per garantire sicurezza e scorrimento della viabilità. Le aree individuate sono tutte in prossimità della piazza che potrà essere raggiunta a piedi.

