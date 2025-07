Domenica 13 luglio il Festival dei giochi di Ceglie Messapica cambia forma per la giornata conclusiva e si trasforma in una vera e propria festa popolare, dove la competizione amatoriale si unisce alla creatività, alla musica e all’impegno sociale.

Alle ore 18, nel circuito comunale, si disputerà l’attesissimo Gran Premio dei Carrettoni, una delle gare più amate e spettacolari del Festival. Protagoniste assolute saranno le macchinine autocostruite, frutto dell’ingegno, della fantasia e della passione dei partecipanti. Alle 20, il testimone passerà alla goliardia e alla follia con “La staffetta più pazza del mondo”, una gara organizzata in collaborazione con ASD Atletica Ceglie Messapica. Con partenza dal suggestivo Belvedere Monterrone, le squadre si confronteranno in un percorso ad ostacoli unico nel suo genere tra prove bizzarre e sorprese inaspettate. Alle 21, in Piazza Sant’Antonio, il sipario musicale si alzerà sull’ultimo grande concerto di questa edizione del Festival, con le sonorità travolgenti delle Hysterrae, band che fonde ritmi folk, world music e sonorità moderne in una performance potente e coinvolgente. Con tre grandi voci della world music italiana — Cinzia Marzo, Irene Lungo, Silvia Gallone — affiancate da Ahmed Omran (oud, ney) e Emanuele Flandoli (elettronica), il gruppo ci porterà in un rituale sonoro profondo tra pizzica, percussioni, polifonie e dub evocando un’esperienza trance femminea.

Subito dopo il concerto, lo spazio si caricherà di significato con un momento dedicato al progetto internazionale “Para la guerra nada”, ideato dall’artista Marta Gómez. Un’opera collettiva che unisce migliaia di voci in tutto il mondo per dire no alla guerra, al riarmo e ai genocidi. Un inno corale alla creatività umana, capace di scegliere la bellezza al posto della distruzione.

A concludere questa ventesima edizione del Festival dei Giochi, alle 22.30 sempre in Piazza Sant’Antonio, ci sarà uno degli appuntamenti più spettacolari e attesi: il Palo della Cuccagna, a cura di AIPC – Associazione Italiana Palo della Cuccagna. E, come da tradizione, il saluto finale sarà affidato alla magia delle danze in cerchio.