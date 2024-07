E’ volontà di questa Amministrazione Comunale individuare provvedimenti in materia di traffico e circolazione finalizzati ad evitare la commistione dei flussi veicolari e pedonali nella zona Centro durante la stagione estiva, nella quale è previsto un significativo incremento dei flussi veicolari e pedonali, composti sia da turisti che da cittadini locali, anche intraprendendo politiche volte ad incentivare la mobilità sostenibile, in particolare nel centro storico della città a favore dell’impiego di veicoli a basso impatto ambientale.

A tal proposito, con Ordinanza Sindacale N. 48 del 24 luglio 2024, si è regolamentata la limitazione dei flussi veicolari serali del centro cittadino durante la corrente stagione estiva.

Pertanto, si informano i residenti ed i domiciliati interessati, intestatari dei veicoli, che da lunedì 29 luglio p.v. potranno recarsi presso gli uffici comunali del Settore Lavori Pubblici per presentare richiesta di pass per le aree interdette al transito veicolare riportate nella medesima ordinanza.

Per esigenze tecnico-operative, per la prima settimana di validità dell’Ordinanza, sarà sufficiente esporre nell’autovettura il pass rilasciato lo scorso anno.



Estratto ordinanza:

1. dal 27 luglio 2024 al 30 Settembre 2024, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, è disposto il divieto di transito nelle seguenti vie:

Piazza Matteotti, via Santi, via Casimiro, via Dé Terribile, via Palma, Largo della Concordia, via Duomo, Vico Seminario, via Dè Muscettola, Via San Nicolicchio, via Assennato, via dei de Balzo, vico Tarantafilo, via Colonne, piazza Dante, via Tarantini, piazza della Zecca, piazza Duomo, via Montenegro, via De Leo, Vico De Dominicis, Vico De Moricino, piazza Santa Teresa (ad esclusione del tratto compreso tra la via Ercole Brindisino e la via Dè Vavotici), via Santa Teresa, Via P. Tommaso Santabarbara nel tratto compreso tra la Via G. M. Moricino e Piazza Dante, Via M. Pacuvio.