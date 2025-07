La Città Bianca si prepara a vivere una nuova e intensa edizione di Un’emozione chiamata libro, il festival letterario che da trent’anni anima l’estate ostunese con incontri d’autore, dibattiti culturali e grandi nomi del panorama nazionale.

Dal 11 al 14 luglio 2025, Largo Spennati e il Chiostro San Francesco ospiteranno scrittori, giornalisti, economisti, magistrati e protagonisti della scena pubblica italiana, nell’appendice dedicata ai “Libri nel centro storico di Ostuni”.

Il festival, organizzato dall’associazione Una Valle di Libri con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ostuni e della Regione Puglia, inaugura questa edizione speciale con un doppio appuntamento venerdì 11 luglio: alle ore 20.30 Mauro Mazza dialogherà con Giorgio Specchia e Massimo Ciullo; a seguire, alle 21.30, l’economista Carlo Cottarelli sarà intervistato da Michele Carriero in Largo Giuseppe Spennati (Palazzo Maresca), nei pressi della Cattedrale di Ostuni.

Sabato 12 luglio, alle ore 21.00, sarà la volta di Francesca Tumiati, giornalista di costume, firma di Io Donna, appassionata di astrologia e storie femminili. Vive a Milano e ha pubblicato per Feltrinelli la sua prima opera, Un’allegria di troppo. La Tumiati converserà con Ilaria Solari, giornalista con una lunga carriera nelle redazioni dei periodici nazionali più importanti (Elle, Esquire, Marie Claire), dove ha scritto di cinema, attualità e costume, raccontando con passione e sensibilità storie e persone. L’appuntamento è sempre in Largo Spennati.

Domenica 13 luglio, sempre in Largo Spennati, la serata si aprirà alle ore 20.30 con Edoardo Perazzi, nipote della scrittrice Oriana Fallaci, erede e curatore del suo lascito letterario e morale. Da anni si occupa dell’Archivio Fallaci, promuovendo progetti per valorizzare e far conoscere l’estesa produzione giornalistica ed editoriale della zia. Ha da poco pubblicato con Rizzoli Oriana Fallaci. Processo alla minigonna, con la prefazione di un’importante personalità della moda, Maria Grazia Chiuri, per anni stilista della maison Dior e di origini pugliesi. Il volume sarà al centro di un dialogo con Francesca Tumiati. A seguire, alle ore 21.30, l’ex sottosegretario agli Esteri Enzo Amendola sarà intervistato da Vincenzo Chiumarulo.

Gran finale dell’appendice dedicata ai “Libri nel centro storico” lunedì 14 luglio, nel Chiostro San Francesco: alle ore 21.00 il procuratore Maurizio De Lucia, figura di rilievo nella lotta alla criminalità organizzata, sarà intervistato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«Il festival Un’emozione chiamata libro rappresenta una delle manifestazioni culturali più longeve e significative della nostra città – ha affermato il sindaco Angelo Pomes –. Un progetto che da trent’anni contribuisce a potenziare l’offerta culturale di Ostuni, puntando sempre all’eccellenza sia nella scelta degli autori che dei relatori».

«Quest’anno il nostro pensiero va con particolare affetto a Lorenzo Cirasino, ex sindaco della città e ideatore di questa iniziativa culturale. Ci ha lasciati nei mesi scorsi, ma continua a vivere nelle manifestazioni che ha fortemente voluto, nella visione che ci ha trasmesso e nell’eredità culturale che ci ha lasciato. A lui dedicheremo con gratitudine e commozione questa edizione del festival».

Una rassegna che, ancora una volta, si conferma punto di riferimento per il dibattito culturale nel Sud Italia, offrendo alla cittadinanza e ai tanti turisti un’occasione per riflettere, emozionarsi e ritrovarsi attorno al valore dei libri e delle idee.

Il festival proseguirà con l’edizione principale, in programma dal 24 al 27 luglio 2025 in Piazza della Libertà, con un ricco calendario che affronterà tematiche di attualità, romanzi, geopolitica e cultura nel Belpaese.