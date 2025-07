Il Brindisi FC comunica di aver raggiunto un accordo con il Sig. Emanuele Righi, che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo per la stagione 2025/2026.

La Società accoglie con entusiasmo il nuovo responsabile dell’area tecnica, augurandogli buon lavoro e i migliori successi alla guida del progetto biancazzurro.

Nato il 19 luglio 1975 a Bentivoglio (Bologna), Righi vanta una carriera di rilievo nel panorama calcistico nazionale. Nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo dell’Ascoli in Serie C e, in precedenza, della Nocerina in Serie D. HHa inoltre fatto parte della Spal in serie C con il ruolo di direttore sportivo lavorando a stretto contatto con il responsabile tecnico Filippo Fusco.

Tra le sue esperienze più significative figurano anche i ruoli di Direttore Tecnico dell’Imolese e del Giugliano, club con cui ha conquistato la promozione dalla Serie D alla Serie C. In passato ha lavorato come DS del Savoia e del Mantova, centrando con quest’ultimo la vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2019/2020.

Righi ha collaborato in serie A come osservatore all’Hellas Verona sotto la guida del direttore sportivo Riccardo Bigon e successivamente ha ricoperto la carica di responsabile scouting, sempre all’Hellas Verona, con DS Tony D’Amico e Responsabile Area Tecnica Filippo Fusco contribuendo alla vittoria del campionato di B stagione 2016/2017.

A Emanuele Righi va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia biancazzurra.

Queste le prime dichiarazioni del neo DS : “ Ho scelto Brindisi, non ho scelto la categoria”.

Ufficio Stampa Brindisi FC