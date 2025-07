Dopo la cerimonia di apertura di giovedì, il Festival dei Giochi, organizzato dall’APS Casarmonica con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, si prepara a vivere una delle sue giornate più attese. Venerdì 11 luglio il centro storico del paese si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, dove bambini, famiglie e curiosi potranno riscoprire il piacere del gioco, della condivisione e della festa.

Si parte alle 17.30 con La Città che gioca: nelle piazze e lungo le strade si potranno trovare giochi di legno autocostruiti, tiro con l’arco, giochi antichi, il salto alla corda, monopattini, carrettoni e molto altro. Ci saranno anche gli scacchi, curati dal Laboratorio Scacchistico Barese, il divertente gioco delle “Padelle” con i ragazzi dell’Associazione Mitt’affett, e ancora il tombolo e il ricamo presentati dall’Associazione Arti e Mestieri da Tramandare. Spazio alla creatività e alla manualità anche con i laboratori artigianali per bambini proposti da La stella Waldorf Inspired, laboratori di circo, letture animate a cura della libreria Pensiero Bambino, e l’ormai immancabile Biliardone Umano. Il Chiostro del Convento dei Domenicani sarà invece animato da giochi e attività a cura di Banca Etica, Collettivo Fluo e Libera contro le mafie, che porteranno riflessioni e gioco insieme.

La serata si aprirà alle 21 in Piazza Plebiscito con una suggestiva cerimonia in costume: protagoniste saranno le danze ottocentesche, dirette da Assunta Fanuli con la Società di Danza – Circolo Pugliese. A seguire, nello stesso luogo, prenderà vita la Scacchiera Umana, un evento scenografico e coinvolgente curato dal Laboratorio Scacchistico Barese.

Alle 22, in via San Rocco, sarà il momento del Grande Tiro alla Fune: un appuntamento collettivo che coinvolgerà il pubblico in un momento di allegria e spirito di squadra.

Infine, alle 23 in Piazza Sant’Antonio, riflettori puntati sul palco per l’arrivo dei Muriki, band afrobeat dal sound travolgente che porterà energia, ritmo e vibrazioni dal cuore dell’Africa fino alla costa pugliese. Sul palco: Attilio Errico Agnello (sax e voce), Michele Mele (trombone) Francesco Salonna (basso), Somiè (percussioni), Andrea Miccoli (batteria), Gianmaria “Jamma” Dell’Anna (chitarra) e Isabella Benone (voce e cori).

A chiudere la serata, le Danze in Cerchio condotte da Jules e Claudia Ferrè, per un momento finale di condivisione, musica e connessione.

Il Festival dei Giochi continua a essere un’occasione speciale per vivere lo spazio pubblico in modo nuovo, tra tradizione, creatività e inclusione. Un invito a tutti, grandi e piccoli, a tornare a giocare. Insieme.

La partecipazione a tutti i giochi e agli eventi è sempre libera e gratuita.