Tra gli scavi e le stelle: le competenze scientifiche degli astronomi del Planetario di Bari illuminano due Parchi archeologici della Direzione regionale Musei nazionali Puglia.

Giovedì 10 Luglio, dalle ore 20.00, il Parco Archeologico di Egnazia sarà palcoscenico privilegiato su cui andrà in scena “Perseo e Andromeda. Osservazione astronomica e spettacolo teatrale”, uno spettacolo di teatro-scienza a cura del Planetario di Bari e del Teatro del viaggio in cui archeologia, astronomia e mitologia si fonderanno per narrare il mito di Perseo e Andromeda, la coppia protagonista di uno dei miti più famosi dell’antichità. Oltre ad aver prestato i nomi a due costellazioni strettamente legate tra loro nel cielo notturno, da “Perseo” ha avuto origine “Perseidi”, nome che si dà alle cosiddette “stelle cadenti” di Agosto.

Dopo lo spettacolo, i visitatori potranno cimentarsi direttamente, con l’aiuto di affermati conoscitori della volta celeste e attraverso i telescopi professionali messi a disposizione dal Planetario di Bari, nella visione di quello che è letteralmente un firmamento di colorate nebulose, galassie, pianeti, ammassi di stelle e, non da ultima, la Luna.

«I luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Puglia – dichiara il Direttore delegato Francesco Longobardi – sono anche finestre privilegiate da cui poter ammirare il cielo stellato. Dopo i positivi riscontri a Castel del Monte e al Parco archeologico di Monte Sannace sarà possibile vivere questa esperienza suggestiva nei Parchi archeologici di Egnazia e di Canne della Battaglia».

L’evento ha un costo di € 8,00 a persona, che va aggiunto al prezzo del biglietto di ingresso al rispettivo Parco. I biglietti possono essere acquistati solamente online al seguente link:

https://aditusculture.com/esperienze/fasano/mostre-eventi/perseo-e-andromeda-a-egnazia