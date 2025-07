Si è svolta nella mattinata del 10 luglio, nel Centro di Aggregazione Giovanile del rione Paradiso di Brindisi, nell’ambito del Centro Estivo, il progetto denominato “Safety Camp 2025”, che viene organizzato ogni anno in questo periodo dalla Coop. Sociale Amani, ed è rivolto ad un gruppo di circa 25 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11anni.

Questa bella iniziativa rientra tra le attività educative del Centro Estivo, finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza, il comportamento da adottare in caso di emergenza.

L’incontro voluto dal Presidente della Coop. Amani Salvatore Licchello, coadiuavato dai suoi collaboratori, che dopo aver fatto visita nel Comando Prov. Dei Vigili del Fuoco con i ragazzi, per farli visionare I mezzi antincendio, ha richiesto anche la partecipazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale della sez. Prov.le di Brindisi, che tramite il Consigliere Nazionale Maurizio Saponaro insieme ai suoi colleghi Antonio Zacheo, Fabio Riso, Giuseppe Mastronardo e Stefania Stefanelli, hanno spiegato in maniera semplice a tutti i ragazzi tramite l’ausilio delle slide e dei video le attività dei VV.F. nel campo del soccorso tecnico urgente a 360°, e le norme di comportamento da adottare per evitare che si sviluppi un incendio, oltre a come allertare i Vigili del Fuoco al numero di emergenza attuale 112, e come correre ai ripari dalla pericolosità dell’incendio stesso, i ragazzi spinti dalla loro grande curiosità hanno fatto molte domande inerenti al fuoco e al mestiere molto pericoloso che svolgono i Vigili del Fuoco, le stesse sono state tutte esaudite in maniera semplice e nello stesso tempo molto professionale dai Vigili del Fuoco in quiescenza.

Vista l’ottima e soddisfacente riuscita dell’incontro della durata di circa 2 ore, il Pres. della Coop. ne ha già concordato un altro durante lo stesso mese, con un altro gruppo di ragazzi.