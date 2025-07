Il vaccino contro il cancro ai polmoni e le più recenti novità sulla cura della malattia. Si terrà domani, venerdì 11 luglio, alle ore 19, nel chiostro della Med Cooking School di Ceglie Messapica, il convegno organizzato dal consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia Emiliano, Tommaso Gioia, in collaborazione con l’associazione Esserci Aps e la Asl di Brindisi.

Interverranno Domenico Galetta, direttore della Struttura semplice dipartimentale di Oncologia medica toracica dell’Istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari, Gabriele Argentieri, direttore del Distretto sociosanitario 3 di Francavilla Fontana, e Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità della Regione Puglia. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta l’occasione per fare il punto sulle nuove strategie per la lotta di una malattia tra le più diffuse.