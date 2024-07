Un drammatico episodio è venuto alla luce nel pomeriggio di oggi a Serranova, sulla SP32, dove un uomo è stato trovato morto nel recinto di un terreno, circondato da tre cani di grossa taglia. Il cadavere è stato scoperto dalle autorità intervenute sul posto dopo una segnalazione.

Le condizioni del cadavere indicavano che la morte era avvenuta diversi giorni prima del ritrovamento.

Durante l’intervento, è stata soccorsa anche la moglie dell’uomo, una donna disabile, in condizioni gravemente compromesse. La donna, visibilmente debilitata, è stata immediatamente trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze della morte dell’uomo e sulle condizioni in cui è stata trovata la moglie. Al momento non si escludono ipotesi, ma si attende l’esito dell’autopsia per determinare le cause del decesso