Oggi pomeriggio, intorno alle 14.00, una macchina è caduta nel porto di Brindisi, attirando l’attenzione di numerosi passanti e turisti presenti sul lungomare.

L’incidente ha avuto luogo proprio di fronte al Palazzo Montenegro, la residenza del Prefetto, in un punto dove si trovano molti ristoranti e negozi frequentati da residenti e visitatori.

Secondo le prime testimonianze, il veicolo, un’auto di colore chiaro, è precipitato in acqua per una disattenzione del proprietario che avrebbe dimenticato di azionare il dispositivo di frenata. Alcuni testimoni affermano di aver visto l’auto muoversi lentamente verso la banchina prima di cadere nel porto. Fortunatamente non c’erano persone a bordo al momento dell’incidente.

La scena ha rapidamente attirato l’attenzione di una folla di curiosi che si sono radunati lungo la banchina per osservare e fotografare l’auto semi-sommersa. Molti hanno condiviso immagini e video sui social media, documentando l’accaduto. Alcuni testimoni hanno riferito di aver cercato di avvisare le autorità il più rapidamente possibile.

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre di emergenza, tra cui i vigili del fuoco e la polizia municipale, per valutare la situazione e avviare le operazioni di recupero del veicolo.