La multinazionale dei suoni e dei colori torna a far festa in Puglia con l’edizione numero ventisette de La Ghironda, la rassegna di arti e culture popolari organizzata dall’omonima associazione, quest’anno in programma domenica 28 e lunedì 29 luglio nel centro storico di Ceglie Messapica, dove gli spettacoli avranno inizio alle ore 19.30. Il classico carosello con le esibizioni a rotazione di artisti e performer si articolerà lungo un percorso di otto postazioni collocate sulla scalinata del teatro Comunale, in via San Rocco, in piazza Sant’Agostino, piazza Plebiscito, nell’atrio della Med Cooking School, in largo Ognissanti, in largo Monterrone e nel Giardino del Museo Maac: luoghi che si faranno palcoscenico e vetrina per i molteplici linguaggi dell’arte di strada.

Si spazierà dal teatro alle arti circensi e figurative alla musica nelle sue varie declinazioni, con le espressioni più genuine della tradizione afroamericana nella proposta del Trio Delta Blues, ma anche con il folclore delle marchin’ band rievocato da un gruppo di musiciste denominato Girlesque Steet Band che, suonando, in movimento strizzano l’occhio al genere burlesque.

Andrea Cello proporrà, a sua volta, un florilegio di musiche da film, mentre Daniele Falasca si esibirà in una serie di virtuosismi alla fisarmonica, strumento del quale è un fuoriclasse. Suoni sudamericani si ascolteranno con il venezuelano Marben Luque, che proporrà un repertorio di brani della tradizione del proprio Paese. E se con il Giramondo Trio si ruoterà con i suoni intorno al globo, con i Kamafei i piedi resteranno ben piantati nella musica popolare salentina, tra tradizione e contaminazione. Musica carioca è prevista, invece, con il Brasil Nas Cordas Quartet, mentre l’omaggio alla sei corde arriverà dal chitarrista Leonardo Marcucci in duo con la cantante Jole Canelli e dai virtuosismi a ritmo di flamenco del quartetto spagnolo di Manuel Alonso.

Lasceranno senza fiato gli spettatori col naso all’insù gli Afro Jambo Geegs, collettivo di artisti kenioti specializzato in acrobazie e arti circensi, materia della quale è esperto anche il performer napoletano Giulio Linguiti, che per oltre quindici anni ha praticato la ginnastica artistica prima di diventare attore e artista di strada. E con l’arte acrobatica, condita con un pizzico di clownerie, ha una certa dimestichezza il Duo Sabana, mentre Mago Daigoro e Silvio Gioia sono rispettivamente maestro nell’arte dell’illusionismo e delle ombre cinesi, così come Monsiuer Cocò un esperto mangiafuoco.

Il teatro comico parlerà con Giorgio Monteleone ed Elena Farulli, in arte Teatro Trabagai, realtà che fonde l’aspetto musicale con il teatro fisico, diretto e frontale, in continuo dialogo con gli spettatori. I quali solo domenica, alle 21.30, sulla scalinata del teatro Comunale, potranno vedere all’opera Sandro Fabiani nello spettacolo «Goccia a Goccia» promosso da Armamaxa Teatro, racconto appassionate sulle sofferenze del pianeta Terra e la vicenda del compianto Carlo Urbani, medico dei poveri e degli ultimi che fu il primo a identificare la Sars.

L’ingresso è libero. Info 080.4301150.